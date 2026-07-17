На территории Буда-Кошелевского района складывается сложная оперативная обстановка: сначала года произошел 41 пожар, 5 человек погибли в огне, 6 – травмированы, в том числе 1 ребенок.

В связи с этим на протяжении пяти дней в Узовском сельсовете проходит специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара». На данной территории наблюдается рост пожаров и гибель на них людей за последние 5 лет.

Работники районного отдела по ЧС совместно с представителями Гомельского областного управления МЧС проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в жилищном фонде. При обследовании домовладений спасатели проверяют состояние отопительных приборов, наличие и работоспособность автономных пожарных извещателей, напоминают жильцам о важности соблюдения требований пожарной безопасности в быту, недопустимости оставления детей без присмотра, опасности при курении в местах для сна.

– Неосторожность при курении – одна из основных причин пожаров. Не подвергайте себя и окружающих вас людей опасности, в случае возгорания звоните по телефонам 101 или 112, – акцентировал внимание главный специалист отдела надзора и профилактики Гомельского областного управления МЧС Павел Полоников.

В здании сельисполкома для граждан организовали интерактивные площадки, на которых наглядно разобрали нарушения при эксплуатации печного отопления, действия при загорании масла на сковороде, правила установки АПИ в доме.

– Обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал и разбудит даже спящего человека. Прибор устанавливается в каждой жилой комнате на потолок, а если это невозможно, то на 10 см ниже потолка, на стене, – разъяснил старший инспектор сектора надзора и профилактики Буда-Кошелевского РОЧС Александр Василенко.

Не остались в стороне и трудовые коллективы организаций, расположенных на территории сельсовета. Работникам довели основные требования пожарной безопасности, правила пользования первичными средствами пожаротушения, рассказали о причинах возникновения пожаров.

Профилактическая работа – важный шаг к обеспечению безопасности граждан. Помните: соблюдение простых правил может спасти жизнь.

По информации РОЧС