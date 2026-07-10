Направлено оно на снижение рисков возникновения возгораний в жилом фонде и гибели людей от них. Акцент в проводимой работе будет сделан на посещении домовладений категорированных граждан: одиноких и одиноко проживающих, инвалидов и многодетных семей.

Работники РОЧС проинформируют население о состоянии пожарной безопасности в районе, напомнят о последствиях несоблюдения правил пожарной безопасности и необходимости установки автономных пожарных извещателей в жилых комнатах. Установка АПИ — простое решение, которое может стать решающим в критической ситуации. Прибор своевременно предупредит о возгорании и даст шанс на спасение.

Справочно: по состоянию на 9 июля текущего года в районе произошел 41 пожар, на которых погибли 5 человек.

Основные причины возникновения пожаров: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, также печного отопления.

Достучаться до каждого и объяснить важность соблюдения правил пожарной безопасности – основополагающие задачи планирующегося мероприятия.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС