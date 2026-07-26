Сегодня работники торговли Беларуси отмечают свой профессиональный праздник. О собственном деле, верности родному краю, качестве отечественных товаров и главном кредо в работе рассказала директор ЧТУП «Торговая компания Ярина» Ирина Яромич.

Торговый бизнес – дело не одного дня



Бухгалтер по образованию, Ирина Яромич в сфере торговли работает уже четверть века – с 2001 года, когда 6 мая открыла свое дело. В то время вместе с сестрой Ольгой они начинали с малого: организовывали торговлю продуктами питания в сельской местности, обеспечивая жителей всем необходимым.

В 2004 году открыли первый торговый ларек «Росинка» на улице Совхозной в Буда-Кошелеве, позже, расширяя площади, – павильон «Корзинка». А в 2007-м была основана торговая компания «Ярина». Название предприятия появилось спонтанно, но оказалось удивительно созвучным имени и фамилии руководителя.

«Почему именно «Корзинка»? Все просто: зашел в магазин – и наполнил корзину всем необходимым. А «Росинка» – слово чистое, светлое и благозвучное», – с улыбкой говорит Ирина Владимировна.

Сегодня оба торговых павильона выдержаны в едином стиле: светлые и уютные залы, широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, продуманная выкладка товаров. Торговые объекты работают без выходных и перерывов на обед, а удобная система самообслуживания создана для того, чтобы каждая покупка приносила людям удовольствие.



Ирина Яромич далека от понятия «кабинетная работа». Она ежедневно в эпицентре событий: проверяет заявки, следит за оформлением витрин, анализирует спрос. «Нередко я делаю то же самое, что и продавцы: если нужно, выполню любую работу. Конечно, сил для этого требуется немало, но на работу я всегда иду с радостью», – признается руководитель.

В Год белорусской женщины не могла не поинтересоваться у своей собеседницы, какие черты отличают наших соотечественниц. По ее мнению, белоруски – сильные, мудрые, трудолюбивые, неравнодушные, отзывчивые к чужой беде и, конечно же, бесконечно любящие мамы и бабушки. Общаясь с Ириной Владимировной, убедилась, что все эти черты присутствуют и в ее характере. Неслучайно ее имя занесено в почетную энциклопедическую книгу «Кто есть Кто в Республике Беларусь. Женщины Беларуси».

Что вам предложить?

Десятки, сотни раз за день задают этот простой и искренний вопрос покупателям продавцы. Ведь, несмотря на то, что торговые залы в «Корзинке» и «Росинке» уже несколько лет переоборудованы под формат самообслуживания, роль торговых работников остается ключевой: приветливо встретить каждого посетителя, дать дельный совет, быстро и аккуратно обслужить, чтобы человек ушел с хорошим настроением.

Конкуренции мы не боимся

«За последнее время в нашем городе открываются новые торговые объекты, и это хороший знак: у жителей появляется все больше выбора. Ну а для нас, работников торговли, это здоровая конкуренция и отличный стимул работать еще качественнее. С уверенностью могу сказать, что покупателей у нас меньше не становится: приятно видеть среди них и пожилых людей, и молодежь. При этом мы не делаем ставку на сиюминутные новинки и не стремимся удивить чем-то экзотическим. Напротив, предлагаем продукцию, качество которой проверено временем», – рассказывает Ирина Яромич.

К слову, об ассортименте: 98% товаров на полках – отечественного производства, в том числе от ведущих предприятий Гомельщины. Сотни наименований качественной продукции – казалось бы, в таком многообразии легко потеряться. Но здесь все четко систематизировано: товары расставлены по группам с соб-людением правил товарного соседства – ровно, эстетично, упаковка к упаковке. Заходя в торговый зал впервые, человек невольно любуется порядком, а постоянные покупатели уже по памяти знают, где найти любимый продукт.

Подход к работе – свой

В торговом павильоне, как и на автомобильном перекрестке, есть свои «часы пик». В такие моменты продавцу важно не растеряться и быстро обслужить каждого покупателя. С этой задачей, по мнению директора, успешно справляются как опытные продавцы – Наталья Белячкова, Ольга Буслова, Наталья Федорченко, Ольга Плоткина, Екатерина Бобкова, Елена Зобова, Наталья Савостьянова, – так и молодое поколение. В одной смене магазина «Росинка» трудятся Наталья Савастеева, Ирина Максименко и Анастасия Баброва. У Натальи – торговое образование и более десяти лет верности избранной профессии. Ирина – кондитер по специальности, в торговле уже 5 лет, три из которых работает в «Росинке». Анастасия, имея диплом оператора ЭВМ, нашла свое истинное призвание именно за прилавком. Объединяет девушек главное – уважительное и терпеливое отношение к людям. У каждой из них своя зона ответственности в зале, они полностью взаимозаменяемы и до тонкостей знают весь ассортимент.

Чисто, стильно, креативно

Такого принципа коллектив придерживается не только в залах. Внешний облик торговых павильонов, ухоженность внутренних помещений, благоустроенная прилегающая территория – все это создает особую, уютную атмосферу. Покупатели ценят такое внимание к деталям и с удовольствием возвращаются сюда снова и снова.

За преданность общему делу

В преддверии профессионального праздника Ирина Яромич выражает искреннюю благодарность всему коллективу, бывшим работникам за нелегкий труд и верность родному предприятию, а поставщикам – за надежность и плодотворное сотрудничество. От всей души поздравляет работников торговли с праздником, желает крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка, неиссякаемой энергии и уверенности в завтрашнем дне.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора

УНП 490499293