В составе студенческого отряда ребята, перешедшие в 9 и 11 классы Глазовской школы. По словам командира отряда, учителя начальных классов Надежды Бобровой, дети уже привели в порядок братскую могилу в Глазовке, выполнили видовую химпрополку на поле, благоустроили территорию глазовского мехдвора. Места дислокации и фронт работ им ежедневно указывает руководство сельхозпредприятия.

Школьники трудятся с 9 до 13.00. Большинство пришли в студотряд чтобы самостоятельно заработать денег к новому учебному году, сняв тем самым этот вопрос с родительских плеч.

О том, как работается в отряде, ребята рассказали корреспонденту районки.

Алексей Старовойтов:

– Мне нравится работать в студотряде. Я считаю, это лучше, чем днями играть на улице или садить зрение в телефоне. Часть денежных средств потрачу на себя, остальное отдам матери.

Артем Бакановский:

– В составе студенческого отряда мы не только с пользой проводим время, но и самостоятельно зарабатываем. К тому же школьные друзья всегда рядом. Лично для меня это еще и хорошая возможность поддерживать физическую форму, держать себя в тонусе. Это важно, если учесть то, что после окончания школы я планирую поступать в военную академию.

Максим Евсеенко:

– Я не в первый раз работаю летом в студенческом отряде. Как и большинство одноклассников, деньги отдаю родителям. Подобное времяпрепровождение для себя считаю интересным и полезным.

Евгений Коновалов

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