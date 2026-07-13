Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район напомнил о задачах, которые стоят перед началом массовой уборки зерновых, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства поинтересовался у министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, сколько убрано ячменя. Глава Минсельхозпрода доложил, что 40%, отметив, что более активной уборке мешали недавние дожди. Теперь погода уже более благоприятствует проведению уборочной кампании.
«По каждому комбайну фамилия, имя, отчество механизаторов», — заверил Юрий Горлов насчет обеспеченности кадрами.
«То же самое и на кормоуборочный комбайн, на трактор. На энергонасыщенную технику должны быть толковые люди. И на той технике (менее мощной. — Прим. БЕЛТА), она непростая. Но это — главное», — подчеркнул белорусский лидер.
Юрий Горлов отметил, что в ходе текущей недели надо еще «вырвать» укос трав.
«Ну, вырывай, — сказал на это Президент. — Но и спешить не надо. Ибо вы порежете поля и поломаете технику. Подсохнет — вперед. Вот такая погода сутки — все высохнет».