Главные условия успешной уборочной кампании обозначил Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в настоящее время на полях ведется параллельная работа по нескольким направлениям. Идет уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав, а скоро предстоит сеять озимые культуры. «Грамотно все спланировать — задача всей вертикали — от агронома и директора сельхозорганизации до губернаторов и премьер-министра», — подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом, по информации правительства, прогнозируемый валовой сбор зерна будет более 11 млн т, что соответствует уровню прошлого года. «В этом году мы должны обязательно превзойти (этот результат. — Прим. БЕЛТА). Как мне докладывают, в большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом году. По сравнению с 2025 годом, возможно, на две недели задержится развитие кукурузы», — предупредил Александр Лукашенко.

В этой связи Президент обозначил главные условия для успешного проведения нынешней уборочной кампании.

О готовности техники и кадрах

«Комбайны, тракторы, а также зерносушильные комплексы должны быть исправны, и за каждой единицей техники закреплены квалифицированные люди», — подчеркнул глава государства.

По оценкам правительства, готовность техники выше, чем в прошлом году, и составляет 99%. Президент констатировал, что этого достаточно для полноценной уборки. В сельхозорганизациях страны имеется 6,8 тыс. зерноуборочных комбайнов. Кроме того, на уборку выйдут 400 новых комбайнов.

«Вместе с тем не все так радужно, как хотелось бы. Комитетом госконтроля на 14 июля установлены факты низкой готовности зерноуборочных комбайнов в 36 из 146 проверенных сельскохозяйственных организаций. В отдельных хозяйствах Верхнедвинского, Шумилинского, Калинковичского, Сморгонского, Ошмянского, Быховского, Кричевского районов к ремонту приступили лишь накануне уборки», — заметил белорусский лидер.

/Будет дополнено/.