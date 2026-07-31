Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Березовский район Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.



Первая точка в маршруте главы государства — поле озимой пшеницы СУП «Савушкин-Луч». Александру Лукашенко подробно доложат о ходе уборочной в Березовском районе, Брестской области и всей стране. Далее — ознакомление с опытным образцом комбинированного рулонного пресс-подборщика, выпущенного на предприятии «Бобруйскагромаш».

Ранее глава государства неоднократно говорил о необходимости создания отечественного пресс-подборщика. Речь об этом шла в том числе на семинаре-совещании в Минском районе в июне 2025 года. «Пресс надо сделать. Это вопрос жизни и смерти», — потребовал тогда Александр Лукашенко.

Кроме того, Президент вручит награды на «Савушкином продукте» в Березе. Здесь находится одна из восьми производственных площадок предприятия. В результате завершения модернизации березовская площадка стала крупнейшим в Беларуси заводом по выпуску полутвердых сыров. Производственная мощность позволяет выпускать до 140 тонн сыров в сутки.