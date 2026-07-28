Рождение ребенка – один из главных смыслов материнства, а появление в семье третьего малыша воспринимается как особая радость. Антонина и Игорь, сами из многодетных семей, как никто другой это понимают и ценят.

В семье подрастают двое старших сыновей – Марк и Игнат. А 30 июня на свет появилась долгожданная доченька, которую нарекли красивым именем Регина.

Малышке нет еще и месяца, но, по мнению родителей, она уже проявляет характер и отличается целеустремленностью.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель райисполкома Валентин Ундруль, заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай, начальник отдела ЗАГС райисполкома Ирина Левкович.



Вручая свидетельство о рождении, Ирина Владимировна отметила, что рождение третьего ребенка в семье – особая гордость и ответственность для родителей. Регина – 19-е имя, присвоенное девочке за период с 1929 года на Будакошелевщине. Означает оно благородство, тонкий ум и великое достоинство.

С появлением новорожденной супруги официально обрели статус многодетной семьи и стали первыми в районе участниками уникального республиканского проекта «Трэці – бацькаў», стартовавшего в Международный день защиты детей – 1 июня 2026 года. Проект инициирован Белорусской партией «Белая Русь» и направлен на то, чтобы подчеркнуть роль государства как надежного партнера семьи и поддержать престиж многодетности.

Глава района поздравил родителей со значимым событием, пожелал счастья, семейного благополучия и передал родителям главный символ проекта – «Бацькаву кашулю», подарок от Президента Беларуси. С пожеланиями добра, здоровья родителям и детям присоединился лидер районного отделения партии Артем Гришай, вручив памятный и сладкий подарки от «Белой Руси».

Присутствующие выразили уверенность, что кашуля станет оберегом для маленькой Регины, символом родительской любви и защищенности. Самое главное – сохранить его и передать последующим поколениям.

Наталья Логунова

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