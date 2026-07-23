Аграрии РУП «Белоруснефть-Особино» приступили к уборке рапса. Сразу 9 комбайнов застал корреспондент районки на одном из полей сельскохозяйственного участка №2 предприятия.

Более полутора тысяч гектаров необходимо не просто пройти, а качественно, метр за метром, до зернышка собрать созревшие колосья в бункеры. Но аграрии – комбайнеры и водители – готовы от зари до зари работать в поле, чтобы убрать и перевезти на хранение выращенный урожай. Настрой у хлеборобов – боевой, опыт за плечами – солидный: каждый нацелен на максимальный результат.

На селекторном совещании по уборочной 21 июля Глава государства обозначил, что уборка урожая – одна из важных тем в эти дни. Это не просто итог годового цикла, но и гарантия нашей безопасности, одна из основ экспортной выручки. Поэтому каждому на своем месте нужно отработать достойно.

«Задачи, поставленные Президентом, выполним качественно и в срок», – с уверенностью говорит один из участников жатвы – комбайнер Андрей Болдуев. В прошлом году в паре с Андреем Марцелевым они стали первым экипажем в районе, намолотившим тысячу тонн, а по итогам жатвы – почти 4 тысячи тонн зерновых. Пройдя в свое время военную службу в воздушно-десантных войсках, аграрий учился доводить начатое до конца, формировал в себе целеустремленность и упорство. Все эти качества сегодня он применяет в мирном и созидательном труде. Недаром именно моему собеседнику доверил свой комбайн один из опытнейших механизаторов предприятия Сергей Кубрик. В активе Андрея Болдуева – 687 тонн ячменя, на очереди рапс. «К нему нужно иметь свой подход. В помощь мне – роторный комбайн GS321, которому всего три года. Сам готовил его к сезону. Опробировал технику в работе в прошлом сезоне на уборке кукурузы», – делится хлебороб. Девятиметровая жатка, 7-тонный бункер, хорошая производительность и комфорт в работе – все эти преимущества только добавляют комбайнеру уверенности в достойном результате по итогам уборочной кампании.

Иван Грищенко – представитель славной династии животноводов, но выбрал себе другое, не менее важное направление в сельском хозяйстве, – возделывать землю и растить хлеб. Нынешняя уборочная для него восьмая в РУП «Белоруснефть-Особино», седьмой сезон он выходит в поле самостоятельно, а третий – трудится на участке №2. Комбайн, надежная и мощная техника, перешел ему от Виктора Марцелева. И в прошлую жатву их совместный с Максимом Глушаковым вклад в общий каравай составил почти три тысячи тонн. «Ячмень, рапс… Намолоченные тонны не считаю. Главное, отработать на совесть», – делится Иван Грищенко, – тем более что в этом году зерновые радуют, урожайность хорошая».

Говорят, что бесконечно долго можно смотреть на горящий огонь или льющуюся воду. Действительно, природа создала удивительные вещи, но есть, и в этом я не раз убеждалась, бывая в полях, и рукотворны чудеса, которые завораживают не меньше. Среди них – мощные потоки желтого и черного золота, водопадом сыплющиеся из выгрузных шнеков комбайнов в кузова автомобилей и прицепы тракторов. Красота, да и только! Далее по производственной цепочке зерно направляется в зернохранилища. О том, как доставить ценный груз до места назначения без потерь, не понаслышке знает тракторист-машинист Сергей Валюшенко. За более чем 17 лет работы на предприятии он доставил не одну тысячу тонн. Являясь мастером широкого профиля, его конек – не только перевозка грузов, но и внесение удобрений.

Как отмечают на предприятии, для результативной жатвы созданы все условия: исправная техника, опытные кадры, обеспечение охраны труда и противопожарной безопасности. Рапс здесь планируют убрать за пару недель, параллельно стартует жатва на пшеничных полях. Затем наступит черед подготовки почвы и сева озимого рапса, уборки кукурузы. Словом, аграрный цикл не сбавляет хода. И роль ответственного подхода каждого в нем высока.

Наталья Логунова

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