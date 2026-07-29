Учитель физической культуры и здоровья Рогинской школы Василий Малявко – настоящий пример трудолюбия и преданности не только педагогическому делу. Каждый год, когда наступает уборочная пора, он не остается в стороне, а садится за штурвал зерноуборочного комбайна, чтобы внести свой вклад в общее дело. Более двух десятилетий Василий Васильевич с радостью меняет свою образовательную ниву на хлебное поле. Его добросовестный труд вызывает уважение.

Сегодня участника жатвы в поле приехали поздравить начальник Главного управления образования Гомельского облисполкома Руслан Смирнов, председатель Гомельской областной организации белорусского профессионального союза работников образования и науки Жанна Жданович, начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова, лидер районного отраслевого профсоюза Елена Парфененко. Они поблагодарили педагога за его вклад в уборочную кампанию 2026 года и вручили ему благодарность Гомельской областной организации профсоюза, а также памятные подарки.

К слову, до тысячного рубежа Василию Малявко осталось совсем немного.

Татьяна Титоренко

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