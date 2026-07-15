Установлен подозреваемый в убийстве мужчины в Буда-Кошелевском районе 17 лет назад, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.



Буда-Кошелевским районным отделом Следственного комитета в связи с вновь открывшимися обстоятельствами возобновлено приостановленное предварительное расследование по уголовному делу об убийстве иностранного гражданина на территории Беларуси.

Согласно материалам дела, 25 марта 2009 года пассажир дизель-поезда Жлобин — Гомель при проезде под путепроводом вблизи деревни Калинино Буда-Кошелевского района увидел рядом с железнодорожной колеей лежащего на земле мужчину. Подумав, что нетрезвый человек упал с моста и нуждается в помощи, позвонил в милицию. Выяснилось, что он мертв. На теле присутствовали явные признаки насильственной смерти.

Районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Во время расследования было выяснено, что погибший — злоупотребляющий спиртным ранее судимый 42-летний житель Брянской области России. Причиной смерти явилась тупая травма тела. Несмотря на принятые усилия, раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

В этом году белорусским правоохранителям от российских коллег поступила значимая для следствия информация. В результате международного сотрудничества, эффективного взаимодействия следователей и оперативных сотрудников ГУБОПиК МВД установлен подозреваемый в убийстве 17-летней давности. Им признан 58-летний неоднократно судимый житель Брянской области.

В МВД добавили, что фигурант был знаком с жертвой и накануне случившегося помогал ему в продаже дома, получив часть прибыли от сделки. Затем пообещал трудоустроить потерпевшего в Беларуси. По пути между ними случился конфликт, который привел к трагедии. «В настоящее время мужчина содержится под стражей у себя на родине по обвинению в убийстве семьи из четырех человек, совершенном в 1997 году», — отметили в МВД.

Сотрудниками ГУБОПиК во взаимодействии со следователями, а также коллегами из Российской Федерации продолжается комплекс мероприятий по установлению иных фактов преступной деятельности подозреваемого на территории Беларуси.