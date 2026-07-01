В результате неблагоприятных погодных явлений, прошедших на территории района, пострадал ряд объектов, в числе которых и гражданское кладбище в агрогородке Кривск. Стихия повлекла за собой многочисленное падение деревьев.

Понимая важность происходящего, представители организаций и предприятий района, а также неравнодушные местные жители сегодня толокой вышли на наведение порядка. Совместными усилиями проводится распиловка и вывоз поваленных деревьев, уборка веток. Восстановительные работы будут продолжены.

Елизавета Малая

Фото из архива Кривского сельисполкома