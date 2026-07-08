Приглашаем вас стать частью праздничных мероприятий, посвященных Дню образования Буда-Кошелевского района.

17 июля в 19.00 на центральной площади г. Буда-Кошелево состоится мотошоу «Районный драйв», в рамках которого пройдет парад мототехники, мотопробег, показательные выступления, конкурсы на лучший байк, фотосессии и дружеское общение.

Участие можно принять только по предварительной записи. Для этого вам нужно связаться с организаторами до 15 июля. Контакты для записи и справок: +375 (29) 175‑63‑41 (звонки, Viber, Telegram).