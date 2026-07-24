Это прекрасная возможность проявить творческую инициативу и внести вклад в благоустройство нашего города. Принять участие может любой желающий.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2026 году районного смотра-конкурса на лучшую креативную скамейку
- Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и проведения смотра-конкурса «Лучшая креативная скамейка» (далее — Смотр-конкурс).
1.2. Организатором Смотра-конкурса является Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет, Буда-Кошелевский районный Совет депутатов, общественные объединения.
1.3. Смотр-конкурс направлен на благоустройство территории сквера у фонтана, создание комфортной городской среды, а также на выявление и поддержку оригинальных дизайнерских идей.
- Цели и задачи Смотра-конкурса
2.1. Целью Смотра-конкурса является:
- развитие творческого потенциала коллективов предприятий и организаций района;
- повышение эстетического и архитектурно-художественного облика территории городского сквера;
- создание уникальных арт-объектов (креативных скамеек) для благоустройства и украшения территории.
2.2. Задачи Смотра-конкурса:
- активизация творческого потенциала участников и вовлечение их в процесс благоустройства;
- популяризация современных направлений в ландшафтном дизайне и малых архитектурных формах (МАФ);
- выявление лучших оригинальных конструкторских и художественных решений;
- создание условий для комфортного отдыха жителей и гостей.
- Участники Смотра-конкурса
3.1. К участию в Смотре-конкурсе приглашаются юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, расположенные (находящиеся) на территории Буда-Кошелевского района.
3.2. Участие в Смотре-конкурсе бесплатное.
- Требования к конкурсным работам
4.1 Скамейка должна представлять собой завершенный, прочный и безопасный арт-объект, с художественной росписью в комплекте с урной или иными малыми архитектурными формами, пригодной для использования на открытом воздухе и содержать логотип учреждения, предприятия и организации, участвующей в их изготовлении.
4.2. Технические параметры:
- материалы должны быть долговечными, устойчивыми к атмосферным осадкам и перепадам температур (металл, дерево, бетон, камень, антивандальный пластик);
- деревянные элементы должны быть обработаны огнебиозащитными составами и покрыты лаком/краской;
- конструкция не должна иметь острых выступающих углов, зазубрин, сколов и открытых крепежных элементов, способных травмировать человека или повредить одежду.
- Сроки и порядок проведения
5.1. Смотр-конкурс проводится с 15 июля по 12 сентября 2026 г. в 4 этапа:
- I этап (заявочный) — с 15 июля по 3 августа 2026 года — подача заявок и эскизов (чертежей) проектов на электронную почту.
Участникам Смотра-конкурса необходимо представить на рассмотрение комиссии проектное решение скамейки с художественной росписью в комплекте с урной или иными малыми архитектурными формами, включающее:
- общий вид, проекции сверху, спереди, сбоку, сзади — с указанием размеров;
- экспликация материалов, цветового решения (или нескольких цветовых решений на выбор комиссии).
Проектное решение рекомендуется представлять в электронном виде в документе, содержащем изображения и текст.
Рекомендуемые форматы предоставляемых документов:
- документ Microsoft Word.DOC/.DOCX;
- презентация Microsoft Power Point .PPT/.PPTX;
- открытый формат документов .PDF.
Проектное решение предоставляется на адрес электронной почты otdel_gkh@buda-koshelcvo.gov.by с темой «Смотр-конкурс «Лучшая скамейка» и указанием наименования юридического липа, Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, а также контактного телефона для связи с участником.
- II этап (основной) — с 4 по 31 августа 2026 года — изготовление и представление подтверждения комиссии выполненной скамейки.
Допуск ко второму этапу смотра-конкурса осуществляется на основании оценки комиссией комплектности и качества представленных проектных решений для дальнейшего их использования в работе. Информация о допуске ко второму этапу смотра-конкурса направляется комиссией на адрес электронной почты, с которого участник оправлял письмо, в день завершения работы комиссии по рассмотрению представленных проектных решений. Дополнительное информирование может производиться по указанному контактному телефону на следующий день.
- III этап — с 1 по 10 сентября 2026 года установка скамейки (место установки — сквер, где расположен фонтан, г. Буда-Кошелево);
- IV этап (финал) — 13 сентября 2026 года подведение итогов.
- Критерии оценки
Каждый объект оценивается членами жюри по 10-бальной шкале по следующим критериям:
- оригинальность и креативность дизайна: новизна идеи, нестандартный подход к форме, цвету и материалам;
- функциональность и эргономичность: удобство скамейки для сидения и отдыха;
- качество и безопасность исполнения: прочность сборки, надежность материалов, отсутствие опасных элементов;
- вандалоустойчивость: устойчивость к механическим повреждениям и попыткам порчи конструкции;
- гармоничность: соответствие ландшафту и общему архитектурному облику отведенной территории.
- Победители Смотра-конкурса
Победителями определяются в общих зачетах (I, II, III место), набравшие наибольшее количество баллов. Итоговый балл вычисляется как среднее арифметическое баллов, начисленных комиссией.
- Награждение победителей
8.1. Итоги подводит жюри на основании сводных оценочных листов. Решение о признании победителей Смотра-конкурса оформляется протоколом заседания комиссии по подведению итогов конкурса.
8.2. Победители Смотра-конкурса награждаются дипломами и благодарственными письмами Буда-Кошелевского райисполкома;
8.3. Приобретение материалов и изготовление дипломов для награждения победителей Смотра-конкурса осуществляется Буда-Кошелевским райисполкомом;
8.4. Ход проведения и итоги Смотра-конкурса освещаются отделом идеологической работы и по делам молодежи Буда-Кошелевского райисполкома в районной газете «Авангард».
СОСТАВ комиссии по проведению районного смотра-конкурса
Халдай Сергей Анатольевич — председатель Буда-Кошелевского районного Совета депутатов (с согласия), председатель комиссии;
Ковалев Владимир Владимирович — заместить председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитет (далее — райисполком), заместитель председателя комиссии;
Кураликова Людмила Адамовна — заместитель председателя райисполкома;
Иванова Татьяна Николаевна — начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Габис Марина Олеговна — первый секретарь районная организации общественного объединения «БРСМ»;
Матузко Анна Владимировна — заведующий сектором культуры райисполкома;
Степаненко Елена Михайловна — начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома;
Титоренко Татьяна Александровна — главный редактор учреждения «Редакция газеты «Авангард».