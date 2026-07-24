Это прекрасная возможность проявить творческую инициативу и внести вклад в благоустройство нашего города. Принять участие может любой желающий.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении в 2026 году районного смотра-конкурса на лучшую креативную скамейку

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и проведения смотра-конкурса «Лучшая креативная скамейка» (далее — Смотр-конкурс).

1.2. Организатором Смотра-конкурса является Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет, Буда-Кошелевский районный Совет депутатов, общественные объединения.

1.3. Смотр-конкурс направлен на благоустройство территории сквера у фонтана, создание комфортной городской среды, а также на выявление и поддержку оригинальных дизайнерских идей. Цели и задачи Смотра-конкурса

2.1. Целью Смотра-конкурса является:

развитие творческого потенциала коллективов предприятий и организаций района;

повышение эстетического и архитектурно-художественного облика территории городского сквера;

создание уникальных арт-объектов (креативных скамеек) для благоустройства и украшения территории.

2.2. Задачи Смотра-конкурса:

активизация творческого потенциала участников и вовлечение их в процесс благоустройства;

популяризация современных направлений в ландшафтном дизайне и малых архитектурных формах (МАФ);

выявление лучших оригинальных конструкторских и художественных решений;

создание условий для комфортного отдыха жителей и гостей.

Участники Смотра-конкурса

3.1. К участию в Смотре-конкурсе приглашаются юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, расположенные (находящиеся) на территории Буда-Кошелевского района.

3.2. Участие в Смотре-конкурсе бесплатное. Требования к конкурсным работам

4.1 Скамейка должна представлять собой завершенный, прочный и безопасный арт-объект, с художественной росписью в комплекте с урной или иными малыми архитектурными формами, пригодной для использования на открытом воздухе и содержать логотип учреждения, предприятия и организации, участвующей в их изготовлении.

4.2. Технические параметры:

материалы должны быть долговечными, устойчивыми к атмосферным осадкам и перепадам температур (металл, дерево, бетон, камень, антивандальный пластик);

деревянные элементы должны быть обработаны огнебиозащитными составами и покрыты лаком/краской;

конструкция не должна иметь острых выступающих углов, зазубрин, сколов и открытых крепежных элементов, способных травмировать человека или повредить одежду.

Сроки и порядок проведения

5.1. Смотр-конкурс проводится с 15 июля по 12 сентября 2026 г. в 4 этапа:

I этап (заявочный) — с 15 июля по 3 августа 2026 года — подача заявок и эскизов (чертежей) проектов на электронную почту.

Участникам Смотра-конкурса необходимо представить на рассмотрение комиссии проектное решение скамейки с художественной росписью в комплекте с урной или иными малыми архитектурными формами, включающее:

общий вид, проекции сверху, спереди, сбоку, сзади — с указанием размеров;

экспликация материалов, цветового решения (или нескольких цветовых решений на выбор комиссии).

Проектное решение рекомендуется представлять в электронном виде в документе, содержащем изображения и текст.

Рекомендуемые форматы предоставляемых документов:

документ Microsoft Word.DOC/.DOCX;

презентация Microsoft Power Point .PPT/.PPTX;

открытый формат документов .PDF.

Проектное решение предоставляется на адрес электронной почты otdel_gkh@buda-koshelcvo.gov.by с темой «Смотр-конкурс «Лучшая скамейка» и указанием наименования юридического липа, Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, а также контактного телефона для связи с участником.

II этап (основной) — с 4 по 31 августа 2026 года — изготовление и представление подтверждения комиссии выполненной скамейки.

Допуск ко второму этапу смотра-конкурса осуществляется на основании оценки комиссией комплектности и качества представленных проектных решений для дальнейшего их использования в работе. Информация о допуске ко второму этапу смотра-конкурса направляется комиссией на адрес электронной почты, с которого участник оправлял письмо, в день завершения работы комиссии по рассмотрению представленных проектных решений. Дополнительное информирование может производиться по указанному контактному телефону на следующий день.

III этап — с 1 по 10 сентября 2026 года установка скамейки (место установки — сквер, где расположен фонтан, г. Буда-Кошелево);

IV этап (финал) — 13 сентября 2026 года подведение итогов.

Критерии оценки

Каждый объект оценивается членами жюри по 10-бальной шкале по следующим критериям:

оригинальность и креативность дизайна: новизна идеи, нестандартный подход к форме, цвету и материалам;

функциональность и эргономичность: удобство скамейки для сидения и отдыха;

качество и безопасность исполнения: прочность сборки, надежность материалов, отсутствие опасных элементов;

вандалоустойчивость: устойчивость к механическим повреждениям и попыткам порчи конструкции;

гармоничность: соответствие ландшафту и общему архитектурному облику отведенной территории.

Победители Смотра-конкурса

Победителями определяются в общих зачетах (I, II, III место), набравшие наибольшее количество баллов. Итоговый балл вычисляется как среднее арифметическое баллов, начисленных комиссией.

Награждение победителей

8.1. Итоги подводит жюри на основании сводных оценочных листов. Решение о признании победителей Смотра-конкурса оформляется протоколом заседания комиссии по подведению итогов конкурса.

8.2. Победители Смотра-конкурса награждаются дипломами и благодарственными письмами Буда-Кошелевского райисполкома;

8.3. Приобретение материалов и изготовление дипломов для награждения победителей Смотра-конкурса осуществляется Буда-Кошелевским райисполкомом;

8.4. Ход проведения и итоги Смотра-конкурса освещаются отделом идеологической работы и по делам молодежи Буда-Кошелевского райисполкома в районной газете «Авангард».

СОСТАВ комиссии по проведению районного смотра-конкурса



Халдай Сергей Анатольевич — председатель Буда-Кошелевского районного Совета депутатов (с согласия), председатель комиссии;

Ковалев Владимир Владимирович — заместить председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитет (далее — райисполком), заместитель председателя комиссии;

Кураликова Людмила Адамовна — заместитель председателя райисполкома;

Иванова Татьяна Николаевна — начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Габис Марина Олеговна — первый секретарь районная организации общественного объединения «БРСМ»;

Матузко Анна Владимировна — заведующий сектором культуры райисполкома;

Степаненко Елена Михайловна — начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома;

Титоренко Татьяна Александровна — главный редактор учреждения «Редакция газеты «Авангард».