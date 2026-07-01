В связи с установившейся в Гомельской области сухой и жаркой погодой население и предприятия значительно увеличили расход воды для питья, работы систем кондиционирования, а также полива участков.

Потребление воды превышает проектную мощность насосных станций, что ведет к падению давления в распределительной сети. Повышенная нагрузка идет и на оборудование. Насосные станции работают на пределе возможностей могут отключаться из-за перегрева.

Убедительная просьба ограничить расход воды из систем центрального водоснабжения для полива приусадебных участков и газонов, заполнения бассейнов в утреннее или вечернее время, заполнять емкости для хозяйственных нужд в часы минимального разбора (ночью или в середине дня).

ЖКХ Гомельской области