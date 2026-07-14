До фанфар торжественного открытия XXXV Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» считаные дни, но город над Двиной уже живет васильковым праздником. В афишу форума за вторник, 14 июля, заглянул sb.by.

Фестивальный день начнется в 11:00 с презентации выставки арт-фотографии «МУЗА» художника и фотографа Дарьи Еремеевой. Экспозиция, приуроченная к Году белорусской женщины, развернется в фойе центрального входа в концертный зал «Витебск». В 12:00 в этом же концерном зале презентуют выставочный проект народного художника Российской Федерации Никаса Сафронова «За гранью видимого. Миры Никаса Сафронова». Экспозиция состоит из четырех тематических разделов, каждый раскрывает одну из граней человеческого опыта — от памяти о Великой Отечественной войне через повседневную реальность и глубины подсознания к бесконечности космоса. С городом над Двиной Никаса Сафронова связывают долгие творческие отношения. Его первая персональная выставка в Витебске прошла в 1996 году в музее Марка Шагала, затем были выставки в 2013, 2018 и 2021 годах.

В 12:30 КЗ «Витебск» примет международный танцевальный проект «DREAM DANCE FEST». На сцену выйдут сотни юных танцоров из разных стран.

В 14:00 в Витебском областном краеведческом музее предложат познакомиться с изящным миром кружевных изделий «Нювчимские переливы», привезенных из Республики Коми Российской Федерации. В рамках презентации гости в онлайн-формате услышат завораживающее выступление Нювчимского народного хора имени П. И. Чисталёва.

В 16:00 в художественном музее представят выставку «Илья Репин. Живопись из собрания Национального художественного музея Республики Беларусь». К слову, коллекция произведений Ильи Репина впервые будет представлена в Витебске практически в полном составе.

На еще одной фестивальной локации — в Витебской областной филармонии — в 18:00 выступит уникальный вокальный квартет — семья Боджгуа. Публику ждут грузинское многоголосие, мировые хиты в оригинальных аранжировках и авторские песни Теймураза Боджгуа.

В это же время на сцену КЗ «Витебск» выйдут участники XXIV Международного детского музыкального конкурса «Витебск». В первый конкурсный день юные таланты исполнят саундтреки из популярных мультфильмов, анимационных и художественных фильмов, мюзиклов детско-юношеской тематики.

Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа в 18:00 представит экспозицию «Уникальный мир коласовского театра», посвященную своему 100-летию. Здесь же вечером в 19:00 Московский драматический театр «Модерн» покажет спектакль «Война и мир».

В 19:30 в центральном спортивном комплексе меломанов накроет трехчасовой волной живого звука и драйва во время рок-концерта. В программе сразу три ярких имени: легендарный «Чиж & Co», харизматичный «ЕЛФИМОВ» и загадочный «ПИКНИК».

В 22:00 в КЗ «Витебск» молодежный театр «Колесо» (Беларусь) представит триптих «Витебский ренессанс». Этот театральный проект — осмысление «точки невозврата», после которой мировое искусство перестало быть прежним. Театр исследует три ипостаси творчества через фигуры Пэна, Шагала и Малевича, определяя их как Учителя, Дух и Мысль.