В Беларуси на общественное обсуждение вынесен проект закона об изменении законов по вопросам защиты персональных данных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документ регулирует отношения, связанные с защитой персональных данных при их обработке операторами и уполномоченными лицами.

Вносятся изменения в закон от 7 мая 2021 года «О защите персональных данных», а также в нормы иных законов в соответствии с новыми требованиями. Они направлены на снижение административной нагрузки на организации при обработке персональных данных, повышение защиты персональных данных граждан при их обработке с использованием современных технологий (видеонаблюдения, аудиозаписи, автоматизированной обработки персональных данных).

Кроме того, закрепляется сложившаяся практика применения отдельных норм. Уточнены функции Национального центра защиты персональных данных в части правового просвещения граждан и взаимодействия с профессиональным сообществом.

Организатором общественного обсуждения выступает Национальный центр защиты персональных данных.

Как отмечается в обосновании проекта закона, предлагается исключить из специальных персональных данных сведения, касающиеся членства в профсоюзах. Упрощаются подходы к порядку получения согласия на обработку персональных данных, в том числе сокращается объем информации для указания в согласии.

Также корректировки направлены на решение ряда вопросов обработки данных без согласия, например, при рассмотрении резюме соискателей на трудоустройство, совместной обработки персональных данных несколькими операторами, предоставление права выбора представителям малого бизнеса организовывать внутренний контроль за обработкой данных собственными силами или привлекать для этого сторонние организации, а для холдингов — права организации такого контроля силами их управляющих компаний.

«Ужесточение подходов к организации обработки персональных данных операторами и уполномоченными лицами не предусматривается. При этом проект закона не повлечет снижения уровня защиты персональных данных граждан», — отмечается в обосновании.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 13 по 22 июля включительно.