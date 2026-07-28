В Беларуси с 1 августа вырастут субсидии от государства на организацию своего дела. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.



В городах предусмотрена субсидия в размере 11 бюджетов прожиточного минимума, что составляет — 5834,07 рубля. В малых городах, районах с высокой напряженностью на рынке труда и сельских населенных пунктах сумма увеличивается до 15 бюджетов прожиточного минимума — 7955,55 рубля. Максимальный размер в 20 бюджетов прожиточного минимума, или 10607,4 рубля, выделяется при организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок.

Размеры субсидий будут действовать по 31 октября 2026 года.

Для получения субсидии нужно быть зарегистрированным как безработный в службе занятости, достичь 18 лет, подать заявление и предоставить бизнес-план. Специалисты службы могут оказать помощь в его разработке.