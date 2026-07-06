3 июля в 5.32 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Михалевка по ул. Школьной. В результате огнем повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество в доме. Пострадавших нет.





Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту;

— исправность электросетей и электрооборудования – гарантия вашей безопасности!

— не забывайте выключать электрообогреватели из сети перед сном, уходя из дома;

— не оставляйте электроприборы без присмотра в сети;

— обязательно установите автономный пожарный извещатель: он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал.

В случае пожара звоните по тел.: 101, 112.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС