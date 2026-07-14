Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Оршанский район Витебской области, сообщает БЕЛТА.



Глава государства посещает МТК «Устенский» предприятия «Устье» НАН Беларуси. Здесь уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота.

Осенью 2021 года Александр Лукашенко уже посещал молочно-товарный комплекс «Устенский». Его ввели в строй в конце 2020 года, сюда завезли 1,2 тыс. нетелей из Дании.

Цель проекта — создание собственной высокопродуктивной красной породы коров к 2030 году, которая станет альтернативой и дополнением к голштинской и черно-пестрой породам. Получаемое молоко характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. Каждая корова здесь дает в среднем 23 л молока в день, а некоторые и 50 л. Это молоко гипоаллергенное. Продукт подходит людям с непереносимостью лактозы. Цель проекта — создание собственной высокопродуктивной красной породы коров к 2030 году, которая станет альтернативой и дополнением к голштинской и черно-пестрой породам. Получаемое молоко характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. Каждая корова здесь дает в среднем 23 л молока в день, а некоторые и 50 л. Это молоко гипоаллергенное. Продукт подходит людям с непереносимостью лактозы.

Как рассказал недавно журналистам председатель Президиума НАН Владимир Караник, Как рассказал недавно журналистам председатель Президиума НАН Владимир Караник, завершен первый этап проекта — адаптация датских красных коров для использования в сфере АПК Беларуси, определение их генетического потенциала, технологии содержания. Все это нацелено на обеспечение сохранности и продуктивности животных.

Селекционная работа ведется в нескольких хозяйствах, включая экспериментальную базу «Устье» в Оршанском районе. Но также есть участки, совместно созданные в Минской, Брестской и Гродненской областях.

Следующий этап — четкое выведение генетических маркеров высокой продуктивности и высокой сохранности животных, а затем выведение уже своей породы. «Это скрещивание с белорусскими породами и с иными, той же голштинской, чтобы создать свое племенное направление, которое обеспечит потребности нашего сельского хозяйства», — пояснил Владимир Караник.