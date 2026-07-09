Открыли мероприятие энергичные ребята из агитбригады «Двигатель прогресса», творчески и задорно представив свое учреждение и специальности, которые в нем можно получить. Продолжил программу захватывающий концерт вокально-инструментального ансамбля, где выступил наш земляк, талантливый и виртуозный гитарист Олег Лукомский. Его творческие номера зарядили всех энергией и подарили бурю эмоций. Не менее впечатляющим стало выступление Никиты Лебедева, который порадовал всех своим артистичным барабанным шоу, никого не оставив равнодушным.

Мероприятие также было насыщено интерактивными и спортивными площадками. Присутствующие пробовали свои силы в динамичном бадминтоне, сражались в армрестлинге и показывали мастерство в мини-футболе. Кроме того, каждый мог проявить смекалку и сообразительность в увлекательных квестах и квизах. Ярким финалом вечера стала молодежная дискотека.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива аграрно-технического колледжа