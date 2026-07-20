В рамках Недели нулевого травматизма с 13 по 19 июля на территории Будакошелевщины председатели первичных профсоюзных организаций ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», КСУП «Кривск», ОАО «Николаевка» совместно с председателем районной профсоюзной организации работников АПК Валентиной Ксензовой вручили аптечеки первой помощи экипажам зерноуборочных комбайнов и водителям, занятым на отвозке зерна.

Как отметила Валентина Васильевна комплектованныхе аптечеки первой помощи — это часть профсоюзной акции и важный шаг в обеспечении безопасности аграриев в самый напряженный период сельскохозяйственных работ.

Подготовила Наталья Логунова

Фото из архива профсоюза АПК