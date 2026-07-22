Рабочий день депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслана Вегеры начался с изучения ассортимента, качества и ценовой политики школьной формы и принадлежностей.



К 1 сентября родители стремятся одеть своих детей в новые, удобные и современные наряды. В рюкзаках у школьников должно быть все необходимое для учебного процесса.

По итогам мониторинга торговых объектов района Руслан Вегера отметил, что в магазинах представлены товары на любой вкус и кошелек – от бюджетных вариантов до более дорогих моделей. «Государство внимательно следит за ценами на школьные товары. Регулируемые торговые надбавки помогают сдерживать необоснованный рост стоимости, поэтому каждая семья может найти подходящий вариант, – подчеркнул депутат. – Ассортимент также впечатляет своим разнообразием. Белорусские производители предложили современные, комфортные коллекции одежды и обуви. Все изделия выполнены из натуральных материалов высокого качества. Модели выглядят стильно, и, уверен, дети будут носить их с удовольствием».

Следующим пунктом дня депутата станет Губичский сельсовет. Руслан Вегера примет участие в проекте районного Совета депутатов «Код успеха» белорусской женщины», а затем проведет прием граждан в Губичском сельисполкоме.

Татьяна Титоренко

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