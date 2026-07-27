Комитетом госконтроля Гомельской области выявлены значительные объемы намолоченного непереработанного зерна, хранившегося на зернотоке одного из хозяйств Рогачевского района – 780 тонн рапса, 770 тонн ячменя и 30 тонн овса. Производительность имеющегося в хозяйстве зерносушильного комплекса не позволяла оперативно высушить свезенное зерно. Из-за этого часть маслосемян рапса покрылась коркой с белым налетом, имелись очаги поражения грибком ячменя, влажность овса достигала 32 процентов. При этом руководство хозяйства не принимало соответствующих мер.

По требованию областного КГК поступление урожая на зерноток хозяйства было временно приостановлено, ведутся работы по перебуртовке и доработке хранившегося на зернотоке зерна. Часть его уже вывезена в другие хозяйства. Контроль за ходом уборочной кампании продолжается.

Комитет госконтроля Гомельской области