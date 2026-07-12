Вузы Беларуси начинают основной прием документов от абитуриентов, сообщает БЕЛТА.

Прием документов на бюджет продлится по 17 июля. С 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля.

Прием документов на платную форму также стартовал сегодня, продлится он до 1 августа, при этом сдающие внутренние испытания в вузах должны подать документы до 17 июля. Зачисление платников завершится 3 августа.

Это касается основного блока специальностей, их — подавляющее большинство. При этом есть определенные вариации в сроках для некоторых специальностей. Так, для отдельных специальностей силового блока прием документов на бюджет пройдет с 12 по 19 июля, вступительные испытания там состоятся 20-21 июля, зачисление — по 22 июля. Выпускники профильных классов, а также Национального детского технопарка подают документы на бюджет с 12 по 14 июля, их зачислят по 27 июля.

Для сельскохозяйственных специальностей (дневной бюджетной формы) актуальны следующие сроки: подача документов — 12-19 июля, проведение внутренних вступительных испытаний — 20-25 июля, зачисление — по 27 июля. На платное отделение абитуриенты сельхозспециальностей, сдающие внутренние вступительные испытания, подают документы 12-19 июля, у не сдающих внутренние вступительные испытания прием документов продлится по 2 августа, зачисление у обеих категорий платников пройдет по 3 августа. Прием и зачисление в сельскохозяйственные вузы на заочное отделение пройдет по 20 декабря.

Всего 46 вузов страны готовы принять около 49,1 тыс. абитуриентов, около 33,1 тыс. из них — на бюджетную форму обучения и около 16 тыс. — на платную. В структуре планируемого приема 23,3% составят будущие инженеры, 11,8% — будущие педагоги, 11,2% — будущие медики, 9,4% — будущие аграрии.

Абитуриенты Беларуси могут воспользоваться услугой «Электронная очередь для подачи документов в приемную комиссию учреждения высшего образования». Через личный кабинет участника ЦЭ/ЦТ на сайте РИКЗ поступающие могут заранее забронировать удобные дату и время посещения приемной комиссии, выбрав вуз, факультет и специальность.