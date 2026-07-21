Директор КСУП «Кривск» Александр КАЛЫХАН об участии в селекторном совещании по вопросам уборочной кампании:





– Сегодня Глава государства провел селекторное совещание, на котором были обозначены ключевые задачи уборочной кампании. Президент акцентировал внимание на трех главных условиях успешной жатвы: готовности техники, наличии квалифицированных кадров и надежности сушильного хозяйства. Полностью с ним согласен, без этих составляющих результата не достичь.

Но не менее важна слаженность всей цепочки: от подготовки почвы, качественного сева, намолота зерна до его отвоза и закладки на хранение. Каждый должен работать четко, как единый механизм. К примеру, водитель нашего предприятия первым в районе преодолел тысячный рубеж на отвозке зерна. Это не случайность, а результат правильной организации труда, дисциплины и ответственности каждого труженика.

У нас, аграриев, – общая цель. Мы понимаем, что от нашей работы зависит, что будет на столе у людей. Хлеб, мясо, молоко – все это начинается с поля. Поэтому каждый, кто сегодня за рулем комбайна, у зернотока или на сушилке, отвечает не только за свой участок, но и за общий результат. Уверен, что и остальные хозяйства не отстают. В страде преуспевает тот, кто не ждет, а работает.