В Буда-Кошелевском РОЧС в преддверии Дня пожарной службы чествовали лучших работников.



Поздравить с профессиональным праздником спасателей пришли заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев, начальник Буда-Кошелевского отделения Департамента охраны МВД Сергей Гулевич, исполняющий обязанности комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов Павел Вергун, председатель Совета ветеранов РОЧС Николай Адашкевич, главный редактор районной газеты «Авангард» Татьяна Титоренко.

«Ваша профессия требует особого мужества, отваги и высочайшей компетенции. От оперативности и слаженности вашей работы зависит не только сохранность материальных ценностей, но и самое главное – жизни людей. Вы всегда в готовности номер один, всегда на боевом посту. Ежедневно решая задачи по обеспечению пожарной безопасности, вы проявляете смелость и бесстрашие, демонстрируете четкое взаимодействие и высокую оперативность. Именно поэтому белорусские спасатели пользуются таким доверием и уважением наших граждан. Особая признательность – ветеранам пожарной службы, которые не раз проходили проверку на прочность, хранят верность своему долгу и передают бесценный опыт молодому поколению», – отметил Владимир Ковалев и вручил заслуженные награды.

За добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей, значительный вклад в деятельность по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций благодарности районного исполнительного комитета удостоены старший начальник дежурной смены ПАСЧ №1 лейтенант внутренней службы Станислав Привалов и мастер-спасатель ПАСЧ №1 старший прапорщик внутренней службы Дмитрий Павлюков, благодарности районного Совета депутатов – мастер-спасатель ПАСЧ №2 прапорщик внутренней службы Михаил Гришенков и водитель ПАСП №11 старший сержант внутренней службы Максим Кухаренко.

Личный состав с профессиональным праздником поздравил начальник районного отдела по ЧС Виталий Казачук. «Вы посвятили себя благородному делу – спасению граждан и защите Беларуси. В каждой сохраненной жизни есть частица вашей заботы и внимания», – подчеркнул он. Виталий Николаевич поблагодарил коллег за службу и ежедневный кропотливый труд, призвал не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствовать профессиональные навыки и с честью продолжать дело, начатое предшественниками.

За профессионализм, инициативу и оперативность, проявленные при решении возложенных задач, а также за добросовестное исполнение служебных обязанностей Виталий Казачук вручил грамоту Гомельского областного управления МЧС мастеру-спасателю ПАСЧ №1 старшине внутренней службы Юрий Мельяновский. За соблюдение служебной дисциплины, точное и неукоснительное выполнение поручений руководства и участие в общественной жизни грамотой также отмечен инспектор сектора надзора и профилактики лейтенант внутренней службы Данила Шундиков. Кроме того, приказом Гомельского областного управления МЧС ему присвоено очередное звание «старший лейтенант внутренней службы».

За образцовое и качественное выполнение оперативно-служебных и боевых задач, многолетнюю безупречную службу юбилейной медалью «170 год пажарнай службе Беларусі» награждены заместитель начальника отдела подполковник внутренней службы Сергей Козлов, заместитель начальника отдела майор внутренней службы Виктор Протченко, старший инспектор сектора надзора и профилактики майор внутренней службы Александр Василенко, водитель ПАСЧ №2 старший прапорщик внутренней службы Андрей Васильев и спасатель-пожарный ПАСЧ №2 старшина внутренней службы Андрей Дегтярев.

Нагрудным знаком «Выдатнік» отмечен водитель ПАСП №11 старший прапорщик внутренней службы Денис Поляков.

За плодотворное сотрудничество и помощь, проявленную при проведении совместных служебных мероприятий, благодарность районного отдела внутренних дел райисполкома объявлена мастеру-спасателю ПАСП №11 старшему сержанту внутренней службы Игорю Киржанову.



Главный редактор газеты «Авангард» Татьяна Титоренко вручила благодарности сотрудникам сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС старшему инспектору Марине Лукьяненко и инспектору Александру Хацулеву – за плодотворное сотрудничество в информационном поле, оперативное взаимодействие и поддержку в освещении тем безопасности жизнедеятельности населения.

Благодарственного письма военного комиссариата за самоотверженный и доблестный труд, конструктивное сотрудничество и взаимодействие в достижении высоких результатов в служебной деятельности, сохранение и приумножение славных традиций служения Отечеству удостоен водитель ПАСЧ №1 старшина внутренней службы Максиму Федорцову.

К поздравлениям также присоединились Сергей Гулевич и Николай Адашкевич. Они выразили признательность как нынешним работникам, так и ветеранам, которые долгие годы стояли на страже безопасности и передали свой бесценный опыт молодому поколению.

Праздничную атмосферу создавали музыкальные номера в исполнении Ксении Козловой и Божены Агажельской.



Елизавета Малая

Фото Татьяны Титоренко