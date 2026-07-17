В Беларуси скорректирована оплата труда работников бюджетных организаций сферы деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Это предусмотрено постановлением Минсельхозпрода от 7 июля 2026 года №56, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Внесены изменения в постановление ведомства от 19 июня 2019 года №36. Стимулирующая выплата — надбавка за специфику ветеринарной деятельности — возросла с 155% до 200% оклада. Данная надбавка имеет адресную направленность и устанавливается для ветеринарных работников бюджетных организаций независимо от их ведомственной подчиненности.

Скорректирована инструкция о размерах и порядке осуществления стимулирующих и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций. Увеличены размеры средств, предусматриваемые в соответствующих бюджетах на установление надбавок за специфику деятельности работников Центра информационных систем в животноводстве, Учебно-методического центра Минсельхозпрода, Государственной инспекции по испытанию и охране сортов растений, на период агротехнических мероприятий в растениеводстве — рабочим по профессии «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля.