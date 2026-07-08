ПРЕСС-РЕЛИЗ

15 августа в агрогородке Лясковичи Петриковского района Гомельской области в рамках IX Международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья» состоится финал VII областного межрегионального конкурса красоты и грации «Палеская Прыгажуня – 2026».





Организатором конкурса выступает главное управление культуры Гомельского облисполкома.

В конкурсной программе примут участие девушки-финалистки в возрасте от 18 до 25 лет из различных регионов белорусского Полесья: Ельского, Житковичского, Калинковичского, Лельчицкого, Мозырского, Наровлянского, Петриковского, Хойникского районов Гомельской области и г.Гомель, а также Ивановского, Лунинецкого, Пинского и Столинского районов Брестской области и г. Пинска.

В настоящий момент стартовал онлайн-кастинг на участие в конкурсе, в процессе которого потенциальные финалистки высылают анкеты-заявки на участие с приложением фото- и видеовизиток. Заявки принимаются до 25 июля на электронный адрес: marketing@goub.by. По результатам онлайн-кастинга оргкомитет конкурса выберет 10 финалисток, которые будут приглашены 10 августа в г. Гомель для участия в подготовке финального этапа конкурса на базе Гомельской областной филармонии.

Финальное шоу конкурса пройдет в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра им. Юрия Василевского Гомельской областной филармонии и даст возможность зрителям и жюри оценить не только особую, присущую уроженкам белорусского Полесья внешнюю привлекательность, но также и их грацию и таланты, которые будут продемонстрированы участницами в рамках трех конкурсных выходов.

Генеральным партнером VII областного межрегионального конкурса красоты и грации «Палеская Прыгажуня – 2026» выступит ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ», которое подготовит для победительницы конкурса специальный приз.