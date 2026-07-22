Возглавил группу заместитель председателя райисполкома Артем Гришай. В мониторинге принял участие технический инспектор Гомельского областного объединения профсоюзов Денис Мишаков.



Основное внимание было уделено обеспечению безопасных условий труда: порядку, соблюдению трудовой и исполнительской дисциплины на животноводческих объектах. В связи с проведением уборочной кампании на территории машинно-тракторного парка изучили соблюдение требований безопасности при осуществлении ремонтных работ. Также был проведен мониторинг наличия заключенных трудовых договоров, инструктажей по охране труда, прохождения медосмотров, обеспечения средствами индивидуальной защиты участников студотряда.

Члены мобильной группы обратили внимание на нарушения, которые могут непосредственно привести к травмированию работников. Были проведены профилактические беседы о соблюдении личной безопасности и повышению уровня знаний безопасных методов и приемов при проведении работ. Руководителям структурных подразделений оказана методическая помощь по вопросам охраны труда, санитарной, электро- и пожарной безопасности.

Татьяна Титоренко

Фото Ирины Снежной