В производстве Рогачевского РОСК Республики Беларусь находится уголовное дело №26124220179, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренным ч.1 ст. 317-1 УК Республики Беларусь, в совершении которого обвиняется Букрей Владимир Иванович, 22.04.1982 года рождения, местонахождение которого в настоящее время неизвестно.

Особые приметы: на вид 40-45 лет, рост 180-185 см., нормального телосложения, волос темный короткостриженный.

Просим граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Букрея В.И., а также обстоятельствах его исчезновения сообщить по телефону: 8 (02339) 2-72-59 или по спецлинии 102. Конфиденциальность гарантируется.