Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович призвал белорусов воздержаться от поездок в Россию, особенно в приграничные области, передает корреспондент БЕЛТА.



Александр Вольфович прокомментировал ситуацию с белорусским автобусом. «Мы же предупреждали, Президент неоднократно выступал и говорил: уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области. Там каждый день падают беспилотники, происходят такие нехорошие случаи. Мы не закрывали границы, это решение каждого — ехать или не ехать. Это не автобус организованной экскурсии, это не какая-то школа, не спортивное общество, не от какого-то министерства, ведомства. Это абсолютно частные поездки различных граждан нашей Беларуси, которые решили поехать в Анапу на Черное море. Мысль хорошая, замечательная, но при движении туда они подвергают себя, несомненно, большой опасности. И гарантировать такую безопасность ни одна автобусная экскурсионная фирма не сможет сегодня», — сказал он.

Государственный секретарь Совета безопасности отметил, что на территории Беларуси много замечательных мест отдыха. «У нас много озер, рек, лесов, красивых мест, куда можно поехать, взять палатку и отдохнуть с семьей, цивилизованно, культурно, наслаждаясь природой. Можно найти и другие способы отдыха на территории нашей любимой Беларуси. Уважаемые соотечественники, воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция. Надо думать своей головой, принимать правильное решение», — призвал он.