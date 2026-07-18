Сотрудниками межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела УГАИ УВД и Буда-Кошелевского ОГАИ проведена массированная отработка автодорог района. Для повышения эффективности контроля использовался беспилотный летательный аппарат , который в режиме смешанного (гласного и негласного) наблюдения фиксировал нарушения с воздуха.

Цель рейда — точечное выявление грубейших нарушений Правил дорожного движения, таких как обгон с выездом на «встречку» в зоне действия знаков.

За пару часов было выявлено 5 таких фактов.

❗️Ответственность за нарушение правил обгона и выезда на встречную полосу влечет наложение штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до 1 года или без лишения.

Буда-Кошелевский ОГАИ напоминает: скрытый контроль с воздуха делает нарушение практически незаметным для нарушителя, но очевидным для инспектора.

Не рискуйте своей жизнью и жизнью других участников движения.