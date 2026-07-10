В Белорусский государственный университет зачислено 124 абитуриента на целевую подготовку, итоги набора подвели 10 июля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Всего зачисление прошло на 23 специальности. Наибольшее количество абитуриентов принято на «правоведение» — 35, педагогические специальности — 29 и «таможенное дело» — 18.

«Всего был принят 271 документ от абитуриентов. Заказчиком наибольшего количества кадров выступили управление Следственного комитета по Минской области и Министерство внутренних дел», — проинформировали в БГУ.

Процедура зачисления целевиков в вузы продлится по 12 июля. Приемная кампания для всех абитуриентов (по общему конкурсу) стартует также 12 июля.

БГУ всего планирует принять почти 4,3 тыс. человек для получения общего высшего и специального высшего образования.