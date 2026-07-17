Приемные комиссии в последний день приема работают с 9.00 до 18.00.

Особенностью последнего дня является то, что до 18.00 все абитуриенты, которые изъявят желание подать документы и войдут в университет, смогут это сделать. Главное – до 18.00 попасть в корпус.

Сельскохозяйственные учреждения высшего образования и силовые вузы принимают документы до 19 июля.

С 18 по 25 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля.

Прием документов на платную форму продлится до 1 августа. Зачисление платников завершится 3 августа.