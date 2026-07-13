С таким вопросом в период тихой охоты корреспондент «Авангарда» обратилась к жителям города и вот что узнала.

Валерий ПРОЦКО, пенсионер:

– Для меня поход в лес – это лучшее сочетание неспешной прогулки и настоящей тихой охоты. Ходил один, но иногда компанию мне составлял мой внук. Он заядлый рыбак и большой любитель побродить по лесу с корзинкой. В основном собирали белые грибы и сыроежки. Нет ничего вкуснее жареных грибов со сметаной да с молоденькой картошечкой, укропом.

Елена САВЧЕНКО, горожанка:

– Раньше мы всей семьей часто ходили в лес, это было наше любимое занятие. Сейчас здоровье уже не то, но любовь к грибам никуда не делась. Теперь мои дети в сезон частенько приносят мне полные корзинки лисичек и боровиков. С лесных даров делаю заготовки на зиму. Из ягод покупаю чернику, уже достаточно запаслась ею. В холодную пору хочется достать горсть сладкой ягодки и вспомнить о теплом лете.

Клавдия ЯНЧЕНКО, жительница райцентра:

– Грибы собираю по сезону, из ягод – чернику. А вот когда с семьей жила под Питером, моим главным северным богатством были голубика, брусника и клюква. С детства хожу в лес, потому что отец работал лесником. Он научил меня главному правилу тихой охоты – никогда не вырывать грибницу с корнем, чтобы на следующий год снова вернуться к этому месту за грибами.

Елена МОЛОХВЕЙ, жительница г. Буда-Кошелево:

– В лес за грибами люблю ходить с сыном Матвеем, учу его с детства различать съедобные грибы от ядовитых. У нас есть свои излюбленные полянки, которые посещаем ежегодно. Боровики, маслята, лисички – наша главная добыча, мы собираем их больше всего. Кроме того, из леса обязательно приношу душистые травы. Такие совместные походы на природу стали доброй семейной традицией.

Инна КОСТЯНКО, фото автора