О том, какие профессии могут получить абитуриенты, как изменились правила приема и чем сегодня живет учебное заведение, корреспонденту «Авангарда» рассказал директор аграрно-технического колледжа Николай Адашкевич.

– Николай Борисович, какие специальности колледж может предложить абитуриентам этого года?

– Набор ведем по трем специальностям: «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники», «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве» и «Электроснабжение». По окончании присваивается квалификация «техник-электрик», «техник-механик». Причем последняя специальность в этом году у нас новинка: впервые открывается набор на базе общего среднего и профессионально-технического образования. Это значит, что выпускники 11-х классов смогут освоить востребованную профессию за 2 года 8 месяцев, получив квалификацию техника-электрика, а также рабочую профессию электромонтера и права категории «В».

– Каковы сроки приема документов?

– Приемная кампания стартует 18 июля. Для поступающих после 9 классов на специальности «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» и «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве» документы принимаются до 6 августа, на «Электроснабжение» на базе 9 классов – до 3 августа, а для выпускников 11-х классов – до 11 августа.

– Есть ли льготы и преимущества при поступлении?

– Конечно. Вне конкурса зачисляются дети-сироты. Преимущественное право имеют дети-инвалиды и инвалиды I и II группы при отсутствии противопоказаний, дети, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, из многодетных семей, инвалиды III группы, медалисты, военнослужащие, уволенные в запас и дети погибших военнослужащих.

– А что ждет ребят после поступления? Чем, кроме учебы, живет колледж?

– У нас работают кружки по интересам, активно действует первичная организация БРСМ. Ребята участвуют в патриотических акциях, культурных мероприятиях, экологических и волонтерских инициативах, помогают ветеранам, благоустраивают территорию.

Спорт – наша отдельная гордость. Действуют секции по футболу, волейболу, бас-кетболу, бадминтону, теннису, атлетической гимнастике, легкой атлетике и стрельбе. В прошлом году мы победили в республиканском конкурсе молодежных инициатив и получили средства на обустройство современной воркаут-площадки. Теперь это место притяжения для тех, кто выбирает здоровый образ жизни. А кто интересуется творчеством, работают вокально-инструментальный ансамбль, кружки декоративно-прикладного творчества и объединения патриотической направленности.

Техническая база колледжа позволяет готовить специалистов на высоком уровне: 22 лаборатории и 5 производственных мастерских, где отрабатывают практические навыки.

– Какие условия созданы для иногородних учащихся?

– У нас есть благоустроенное общежитие. Иногородние учащиеся обеспечиваются местом, получают стипендию. А главное – мы помогаем ребятам адаптироваться, почувствовать себя частью большой дружной команды.

– Чем еще может гордиться выпускник вашего учреждения?

– Помимо диплома о среднем специальном образовании, выпускники получают рабочие профессии: слесаря по ремонту сельхозмашин, тракториста-машиниста, водителя, электромонтера. Это серьезное преимущество на рынке труда. К тому же у них есть возможность учиться дальше по сокращенной форме в БГАТУ, БГСХА или ГГТУ имени П.О. Сухого.

– Что пожелаете абитуриентам?

– Выбирайте дело по душе. Если вам близка техника, сельское хозяйство, энергетика – наш колледж откроет перед вами ХОРОШИЕ перспективы. Здесь вы получите не только профессию, но и обретете надежных друзей и уверенность в завтрашнем дне.

Беседовала

Елизавета МАЛАЯ