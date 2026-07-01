Директор предприятия Сергей Дрозд выезжает в поля, лично инспектируя ход уборочной и готовность зерновых к жатве. Руководитель делится фронтом работ: «Предстоит пройти 430 га площадей озимого ячменя. Думаю, справимся дней за шесть, потом на очереди – 750 га озимого рапса. В жатве участвуют 9 комбайнов, среди экипажей – три семейных: Владимира и Андрея Климовых, Дмитрия и Татьяны Барановых, Владимира и Евгения Чернявских. Техника готова, комбайнеры рвутся в мирный бой. Для них созданы все необходимые условия. Ведь мы понимаем, какова роль каждого в этот важный период». Также Сергей Александрович отмечает, что в поле сразу организован и процесс подбора и прессования соломы. Таким образом, поля остаются чистыми и готовы к проведению следующих видов сельскохозяйственных работ: пахоте, подготовке почвы под сев рапса.

Дмитрий Кашицкий уверенно ведет свой мощный комбайн по ячменному полю, так как понимает, что он его не подведет. Ведь опытный тракторист-машинист принимал непосредственное участие в подготовке техники. Серьезные планы у него и на результат уборочной: планирует обойти свой прошлогодний тысячный намолот.

До старта уборочной механизатор Сергей Антоненко на пресс-подборщике заготавливал сено, создавая кормовую базу на осенне-зимний период для животноводческой отрасли. Наступила уборка зерновых, поэтому его техника востребована сегодня именно здесь, чтобы валки не залеживались, а солома была вовремя убрана с полей.

Наталья Логунова

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