В Гомеле 1-2 июля прошел финал областных соревнований по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба.



В старшей группе (мальчики 2012-2013 годов рождения) сошлись команды из Гомельского, Наровлянского, Буда-Кошелевского, Лельчицкого, Светлогорского районов, Железнодорожного района г. Гомеля. По итогам игры команда нашего района заняла почетное 3-е место. Михаил Гудинович признан лучшим защитником турнира. Поздравляем ребят и тренерский состав с победой. Молодцы! Так держать!

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников