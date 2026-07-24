С основным докладом по вопросу обеспечения безопасности жизнедеятельности выступила главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Марина Агажельская. Приведя конкретные примеры мошеннических схем, она предупредила о необходимости быть бдительными при общении с незнакомцами по телефону и в мессенджерах. Отдельное внимание спикер уделила вовлечению детей и подростков в опасные интернет-схемы, призвав родителей внимательнее следить за активностью своих детей в сети. Также напомнила о правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов, а также о безопасности на воде, дорогах и в лесу.

Касаясь темы развития государства, Марина Владимировна остановилась на промышленном потенциале Беларуси, цифровой экономике, социальной поддержке граждан, доступности образования и здравоохранения. Особое внимание обратила на возможности, которые суверенная Беларусь открывает для своих граждан, и то, как они реализуются на Будакошелевщине. «В районе созданы все условия для самореализации молодежи: работают 22 учреждения образования, центры дополнительного образования, кружки и секции. Приятно, что молодежные инициативы находят поддержку и признание на республиканском уровне: уже третий год подряд местные проекты становятся победителями конкурсов гражданских инициатив – в прошлом году была открыта воркаут-площадка, в нынешнем – «Актыўная зона «Удачны прыпынак», также финансовую поддержку получил проект по благоустройству родника. Кроме того, в ближайших планах – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (разработка проектно-сметной документации запланирована на 2027 год) и открытие в текущем году после реконструкции городского стадиона с современными спортивными площадками.

В вопросе социально-экономического развития Артем Гришай отметил, что Будакошелевщина динамично развивается: положительные тенденции наблюдаются в розничной торговле, экспортных поставках, росте инвестиций и заработной платы. По итогам 2025 года район занял первое место в области среди районов с численностью до 30 тысяч человек. Обратил внимание Артем Сергеевич и на еще одну актуальную тему – проведение уборочной кампании.

На встрече также обсудили вопросы партийного строительства, активного взаимодействия районной организации партии «Белая Русь» с коллективом центральной районной больницы. Говорили и о реализации совместных проектов, вовлечении активных граждан в партийную деятельность.

Завершилось мероприятие вручением членских билетов Белорусской партии «Белая Русь».

Елизавета Малая

Фото Натальи Логуновой