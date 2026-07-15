Регистрация домашних животных станет возможна через Единый портал электронных услуг «Е-Паслуга», такая возможность будет реализована до конца года, сообщила начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Караневич в пресс-центре БЕЛТА.

«Всем известно, насколько животрепещущая сейчас тема по регистрации домашних животных. До конца года такая административная процедура на портале должна появиться», — сказала Светлана Караневич.

В этом году, по планам, также должны стать доступны такие электронные услуги, как разрешение раздела земельных участков, согласование перепланировок жилых и нежилых помещений, выдача справок органов ЗАГСа, согласование установки на крыше или фасаде индивидуальных антенн и др.

Среди новых услуг, которые появились в текущем году на портале «Е-Паслуга» (кроме постановки на учет в детские сады), например, принятие решения о постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Через портал можно получить справки о составе семьи, о начисленных субсидиях либо льготах, об уплаченных налогах либо о суммах, которые нужно вернуть в результате уплаты налогов, и так далее», — отметила Светлана Караневич.

Она привела статистику, как из года в год растет количество электронных услуг. Например, в 2024 году на портале появился 151 новый сервис, в 2025 — 145, в этом году — уже 87 новых электронных услуг.

Комментируя вопрос о том, как можно оцифровывать административные процедуры, в которых есть некая эмоциональная составляющая, душа (например выдача справок органами ЗАГСа, регистрация детей либо регистрация брака), она обратила внимание, что не идет речи о том, чтобы перевести абсолютно все в «цифру».

«Речь идет только про первичную подачу документов, например от пары в ЗАГС. То есть минус один визит в ЗАГС для того, чтобы начать процедуру регистрации брака. А дальше они там же на портале выбирают дату торжественной церемонии, место проведения церемонии и др. Никакая эмоциональная составляющая не уходит абсолютно», — подчеркнула Светлана Караневич.

Более того, оцифровывая те или иные административные процедуры, гражданам дают возможность сконцентрироваться именно на эмоциональной составляющей процесса, избавив их от бюрократии.

«Что касается регистрации ребенка, гораздо проще сделать это, находясь с ним рядом дома, чем обращаясь в органы ЗАГСа лично», — привела она пример.