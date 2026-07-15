Засчитывается ли учеба и отработка в пенсионный стаж, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В ведомстве уточнили, что время обучения на дневном отделении включается в общий трудовой стаж, однако не засчитывается в страховой стаж. В то же время отработка по распределению включается в страховой стаж, так как это официальное трудоустройство с заключением трудового договора (контракта) и уплатой обязательных страховых взносов в ФСЗН.

В Минтруда напомнили, что для получения пенсии по возрасту учитываются несколько ключевых условий. Для мужчин общий стаж работы должен составлять не менее 25 лет, для женщин — 20 лет. Кроме того, пенсионный возраст установлен на уровне 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин. Важно также иметь минимальный страховой стаж, который должен составлять не менее 20 лет, — это период, когда за гражданина уплачивались взносы в ФСЗН.