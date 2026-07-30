В Беларуси 31 июля в дневные часы во многих районах страны максимальная температура воздуха достигнет 30-34 градусов, местами по Брестской области — до плюс 35 градусов, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый, днем южный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 10 градусов по востоку до плюс 18 градусов по западу. Днем будет 26-32 градуса, по юго-западу — до 34 градусов, местами по Брестской области — до 35 градусов. По Минской области в дневные часы во многих районах температура воздуха достигнет 30-32 градусов, по Минску — до плюс 30 градусов.