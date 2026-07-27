Что приготовила погода на заключительной неделе июля, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Последняя неделя июля в Беларуси начнется короткими летними дождями и грозами. Сегодня они пройдут в большинстве районов, при этом температурный фон окажется довольно комфортным. Во вторник причиной дождей различной интенсивности и гроз станет атмосферный фронт, который еще и ограничит дневной прогрев на середину дня не выше плюс 17-23. С повышением атмосферного давления уменьшится количество и плотность облаков и прекратятся дожди. Свое господство в атмосфере антициклон сохранит в четверг и пятницу, радуя обилием солнца, отсутствием дождей и ростом температуры — дневные максимумы по стране составят от плюс 23 градусов по северу и северо-востоку до плюс 34 градусов по юго-западу. Однако длительного перерыва в осадках ждать не стоит. Уже в субботу республика окажется на пути очередного атмосферного фронта, который принесет кратковременные грозовые дожди, при этом будет по-прежнему тепло», — отметили синоптики .

Во вторник, 28 июля, на большей части территории страны пройдут дожди, ночью в некоторых районах по восточной половине ожидаются сильные дожди. Местами прогремят грозы. Днем в отдельных районах прогнозируется усиление ветра с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от плюс 9 градусов по западу до плюс 16 градусов по востоку. Днем будет 17-23 градуса выше нуля.

В среду, 29 июля, местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем в некоторых районах возможны грозы. Утром и днем местами, преимущественно по востоку, прогнозируется усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем будет плюс 19-26.

В четверг, 30 июля, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах — слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью плюс 8-14 градусов, максимальная днем 23-29 градусов, по юго-западу до плюс 31.

В пятницу, 31 июля, будет в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов тепла. Днем будет от плюс 25 градусов по северо-востоку до плюс 34 градусов по юго-западу.

В субботу, 1 августа, ночью будет преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогнозируются грозы и усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 13-20 градусов тепла, по юго-востоку местами — плюс 10-12. Днем будет 25-32 градуса выше нуля, местами по югу — плюс 33-36.

В воскресенье, 2 августа, местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы и прогнозируется усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 14-21 градус выше нуля, днем будет от плюс 22 градусов по северо-западу до плюс 34 градусов по югу.