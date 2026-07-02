В Беларуси 2 июля на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, местами ожидаются сильные ливни, в дневные часы возможен град. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня ожидается переменная облачность. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер днем прогнозируется южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, местами прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха днем составит от плюс 21 градуса по северо-западу до плюс 33 градусов по юго-востоку, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности.