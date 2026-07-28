Условием успешной работы в ходе уборочной кампании нынешнего года является надежность сушильного оборудования.

С учетом погодных условий зерно в больших объемах необходимо пропускать через сушилки. Для этого в сельхозпредприятиях района запущены и работают 18 зерноочистительно-сушильных комплексов.

Лучшие показатели на сушильных агрегатах на сегодняшний день демонстрируют операторы зерносушильных комплексов ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Виталий Немцев, Петр Цуранков, Валерий Карпенко. Виталий Владимирович на агрегате М-819, которому, к слову, уже порядка 40 лет высушил 650 тонн зерна. Петр Александрович и Валерий Владимирович на КЗСВ-30 – 550 тонн.

О том, насколько ответственен данный участок в сложной производственной цепочке, читайте в субботу, 1 августа, на страницах районки.

Наталья Логунова

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