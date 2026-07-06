Белорусов ждет дождливая и прохладная неделя. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«На текущей неделе нас ожидает не просто прохладная погода, но и обильные осадки, в отдельные дни сопровождаемые сильным порывистым ветром. Второй летний месяц окажется во власти циклонов. Северо-западные потоки будут поставлять прохладный воздух. К выходным влияние циклонов ослабнет и появится больше шансов погреться под лучами июльского солнца. Однако и в такие «насыщенные» рабочие будни, и в более-менее «спокойные» выходные главным аксессуаром белорусов будет зонт, поскольку они пройдут под аккомпанемент дождей. В течение рабочей недели в Беларуси ожидается прохладная с осадками погода. Под влиянием атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс в большинстве районов страны пройдут дожди различной интенсивности. 8-10 июля (среда-пятница) местами дожди будут достигать критериев сильных. При активном развитии атмосферных процессов в отдельных районах прогремят грозы, а 8-9 июля (среда-четверг) есть вероятность усиления ветра с порывами 15-20 м/с, днем 8 июля местами до 24 м/с. При этом вследствие поступления прохладных воздушных масс температурный фон в ночные часы будет колебаться от 7 до 15 градусов, а в дневные часы окажется в пределах от 14 до 23 градусов», — рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 7 июля, временами пройдут дожди, днем местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днем будет 16-22 градуса выше нуля.

В среду, 8 июля, временами пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди, грозы. Ночью в отдельных районах по западу, утром и днем преимущественно по юго-западной половине прогнозируется усиление ветра с порывами 15-20 м/с, днем местами до 24 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов выше нуля, днем будет плюс 14-21.

В четверг, 9 июля, на большей части территории страны пройдут дожди, днем местами ожидаются сильные дожди, грозы. Ночью и утром по северо-востоку в отдельных районах возможен слабый туман. По западу местами прогнозируется усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем будет плюс 14-21.

В пятницу, 10 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами по западу ожидаются сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла, днем будет плюс 16-23.

«Согласно предварительным прогнозам, в предстоящие выходные (11-12 июля) в стране сохранится прохладная погода с температурным фоном в основном на 1-4 градуса ниже средних многолетних значений (климатическая норма второй декады июля 17,7-20,4 градуса). При этом с ростом атмосферного давления количество и интенсивность осадков немного уменьшится. Вместе с тем дожди станут носить кратковременный характер и отмечаться ночью местами, а в дневные часы, в результате развития конвективной облачности, охватят большую часть территории страны и будут сопровождаться грозами. В ночные и утренние часы во влажном воздухе в отдельных районах страны будут сгущаться непродолжительные туманы», — рассказали в Белгидромете.

В субботу, 11 июля, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, днем будет 17-23 градуса выше нуля.

В воскресенье, 12 июля, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла, днем будет 19-26 градусов выше нуля.