В Беларуси 11 июля на большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла. Днем будет 18-24 градуса выше нуля.