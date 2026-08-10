11 августа с 9.00 до 10.00 прямую линию проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Анатольевна Зенкевич.

Звонить по номеру 8 (0232) 33-12-37.