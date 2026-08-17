19 августа директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Евгений Витальевич НОВИК проведет с 8.00 до 9.00 по тел. 7-45-03 прямую линию, а с 9.00 до 13.00 – прием граждан (г. Буда-Кошелево, ул. Озерная, 3А).